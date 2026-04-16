इजरायल और लेबनान में 10 दिन का युद्धविराम होने जा रहा है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- इजरायल और लेबनान 10 दिन के युद्धविराम पर सहमत हुए

लेखन आबिद खान 09:47 pm Apr 16, 202609:47 pm

क्या है खबर?

इजरायल और लेबनान में 10 दिन का युद्धविराम हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। यह युद्धविराम भारतीय समयानुसार शुक्रवार की रात 2:30 बजे से शुरू होगा। ट्रंप ने कहा, 'अभी-अभी मेरी लेबनान के अत्यंत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजरायल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के साथ बहुत ही बेहतरीन बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे 10 दिनों के युद्धविराम की शुरुआत करेंगे।