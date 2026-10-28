इजरायल के एग्जिट पोल में बेंजामिन नेतन्याहू और गादी आइजनकोट के बीच कांटे की टक्कर

इजरायल के एग्जिट पोल में बेंजामिन नेतन्याहू को झटका, किसी को बहुमत नहीं

लेखन गजेंद्र 09:26 am Oct 28, 202609:26 am

क्या है खबर?

इजरायल के संसदीय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं और अब वोटों की गिनती का क्रम शुरू होगा, जिसके परिणाम 4 नवंबर को घोषित होंगे। चुनाव परिणाम से पहले सामने आए एग्जिट पोल में चौंकाना वाला दावा सामने आया है। मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में सरकार बनाने की राह आसान नहीं है।