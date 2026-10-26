इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में आपराधिक जांच शुरू करने की मांग

नेतन्याहू के खिलाफ लिबरमैन का पत्र तब सामने आया, जब स्थानीय N12 मीडिया ने दावा किया कि नेतन्याहू और इजरायली रक्षा बल (IDF) के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट-जनरल इयाल जमीर के बीच झगड़ा हुआ है।

बताया जा रहा है कि जमीर ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद से नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि वह चुनाव के बीच जानबूझकर IDF को खतरे में डाल रहे हैं।