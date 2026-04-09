इजरायली सेना का दावा- हवाई हमले में हिज्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम के भतीजे की मौत

हमला

अल जजीरा के पत्रकार को मारा, बताया हमास आतंकवादी

इजरायली सेना ने अल जजीरा के पत्रकार के रूप में तैनात मुहम्मद समीर मुहम्मद वाशाह को मार गिराने का दावा किया है, जिसे उसने हमास का आतंकवादी बताया है। सेना का आरोप है कि वाशाह, हमास के रॉकेट और हथियार बनाने वाले मुख्यालय का एक अहम आतंकवादी था और गाज़ा के रास्ते हथियारों के उत्पादन और उनकी तस्करी में भी शामिल था। अभी तक अल जजीरा की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया है।