प्यू रिसर्च के मुताबिक, 2035 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा

इस्लाम 2035 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा, हिंदुओं की आबादी घटेगी या बढ़ेगी?

लेखन आबिद खान 12:44 pm Nov 19, 202612:44 pm

क्या है खबर?

दुनिया की आबादी और धर्मों के बदलते नक्शे को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। जाने-माने रिसर्च संस्थान 'प्यू रिसर्च सेंटर' ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि साल 2035 तक इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों धर्मों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन मुसलमानों की संख्या में वृद्धि की दर ईसाई धर्म की तुलना में ज्यादा है।