होर्मुज जलडमरूमध्य वर्तमान में खुला है या बंद? जानिए गोलीबारी और नाकाबंदी के बाद मौजूदा स्थिति

विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति अभी बेहद अनिश्चित बनी हुई है। ईरान और अमेरिका से मिल रहे बदलते संकेतों के कारण वैश्विक जल परिवहन लगभग ठप्प हो गया है। सप्ताहांत में कुछ समय के लिए जलमार्ग के फिर से खुलने की घोषणा के बावजूद नए सैन्य खतरों, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी और जहाजों पर सीधे हमलों ने यातायात बाधित कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं होर्मुज जलडमरूमध्य वर्तमान में खुला है या बंद।

राहत 18 अप्रैल को कुछ समय के लिए मिली थी राहत 17 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के युद्धविराम को आगे बढ़ाने के बाद 18 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने की घोषणा की थी। उसके बाद फारस की खाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे जहाजों की भीड़ उमड़ पड़ी। 20 से अधिक जहाजों ने जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार भी कर लिया, जो मार्च की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक संख्या थी, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चल पाया।

ऐलान अमेरिका की मांग के बाद ईरान ने किया जलडमरूमध्य को बंद करने का ऐलान अमेरिका द्वारा ईरानी जहाजों पर प्रतिबंध को जारी रखने की मांग के बाद ईरान ने कुछ घंटों में अपना रुख बदल दिया। तेहरान ने प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए घोषणा करते हुए कहा कि जब तक उसके निर्यात बाधित रहेंगे, किसी भी जहाज को आवागमन की अनुमति नहीं मिलेगी। ईरान की शीर्ष सुरक्षा संस्था ने कहा कि ईरान यातायात पर निगरानी और नियंत्रण बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसके बाद प्रतिबंध फिर से लागू हो गया।

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हमला भारतीय जहाजों पर हुआ हमला जहाजों पर सीधे हमले के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। 2 भारतीय जहाज 'जग अर्नव' और 'सन्मार हेराल्ड' पर बीच रास्ते में गोलीबारी की गई, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। एक मामले में सशस्त्र नौकाओं ने ईरान के तट के पास एक टैंकर के पास आकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके कारण उसे आपातकालीन स्थिति में वापस लौटना पड़ा। अन्य जहाजों ने रेडियो चैनलों पर गोलीबारी की आवाज सुनकर अपनी यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी।

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जानकारी जहाजों पर गोलीबारी का क्या निकला परिणाम? ब्रिटिश सेना ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की गनबोटों द्वारा एक टैंकर पर गोलीबारी करने और एक कंटेनर जहाज पर मिसाइल दागने की घटनाओं की सूचना दी है। इसके बाद होर्मूज जलडमरूमध्य में जहाजों की संख्या शून्य हो गई है।

महत्व होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों महत्वपूर्ण है? विश्व की तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा सामान्यतः होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। अब लाखों बैरल कच्चा तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस फारस की खाड़ी में फंसी हुई है। अनुमान है कि लगभग 13.5 करोड़ बैरल तेल टैंकरों में फंसा हुआ है जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस व्यवधान से पहले से ही नाजुक वैश्विक ऊर्जा स्थिति और भी खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

कारण अमेरिका क्यों जारी रख रहा है नाकाबंदी? अमेरिका के लिए जलडमरूमध्य में नौसैनिक नाकाबंदी का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर चल रही बातचीत में रियायतें हासिल करने के लिए मजबूर करना है। इसी तरह ईरान के लिए आवागामन को प्रतिबंधित करना एक शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई है। यह एक ऐसी कार्रवाई जो वैश्विक बाजारों को बाधित कर सकती है और अमेरिका पर नाकाबंदी हटाने के लिए राजनीतिक दबाव डाल सकती है।

परेशानी ईरान का दूसरे दौर की वार्ता में शामिल होने से इनकार, ट्रंप की धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का ऐलान किया, लेकिन ईरान ने इसमें शामिल होने से इनकार करते हुए इसके लिए अमेरिका की अत्यधिक मांगें, अवास्तविक अपेक्षाएं, रुख में लगातार बदलाव और नौसैनिक नाकाबंदी को कारण बताया है। इससे पहले ट्रंप ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो वह ईरान के हर एक पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देंगे।

सवाल क्या जलडमरूमध्य अभी भी खुला है? हालांकि, किसी भी पक्ष ने औपचारिक स्थायी नाकाबंदी की घोषणा नहीं की है, लेकिन सक्रिय सैन्य खतरों, जहाजों पर सीधे हमलों, परस्पर विरोधी राजनीतिक संकेतों और जारी अमेरिकी नाकाबंदी के संयोजन ने जलमार्ग को वाणिज्यिक यातायात के लिए प्रभावी रूप से अनुपयोगी बना दिया है। जहाजरानी कंपनियां ऐसी अस्थिर परिस्थितियों में जहाजों और चालक दल को जोखिम में डालने को तैयार नहीं हैं, जिसका मतलब है कि फिलहाल जलडमरूमध्य व्यावहारिक रूप से बंद है।