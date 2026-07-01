क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू हो सकता है पूर्ण युद्ध? (फाइल तस्वीर)

क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू होने वाला है युद्ध?

लेखन आबिद खान 07:14 pm Jul 01, 202607:14 pm

क्या है खबर?

खाड़ी में अभी-अभी शांति आई है, लेकिन एशिया में भारत के 2 पड़ोसी देशों- अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर महीनों से जारी हिंसा के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। जानकार इसे एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं। दोनों देशों ने तनाव कम होने के कोई संकेत भी नहीं दिए हैं। आइए जानते हैं कि क्या एक और युद्ध शुरू होने जा रहा है।