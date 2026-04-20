डोनाल्ड ट्रंप ने यीशु मसीह के रूप में खुद को दिखाते हुए एक तस्वीर ट्रुथ पर पोस्ट की थी

आयरिश पादरी की सभा वायरल, बोले- हे ईश्वर डोनाल्ड ट्रंप को अपने पास बुला लो

लेखन गजेंद्र 06:26 pm Apr 20, 202606:26 pm

क्या है खबर?

ईरान और अमेरिका में युद्ध के बीच आयरलैंड के एक पादरी का प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बात की है। आयरिश पादरी ने चर्च के अंदर इस कठिन समय में ईश्वर से 'शांति' की प्रार्थना की और कहा कि वह ट्रंप को अपने पास बुला लें। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है। हालांकि, इसमें पादरी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हंसी के ठहाके सुनाई पड़ रहे हैं।