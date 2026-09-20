ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने जाएंगे न्यूयॉर्क

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने जाएंगे न्यूयॉर्क- रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 05:26 pm Sep 20, 202605:26 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के मध्य जारी युद्ध के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाक्रम सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन आगामी दिनों में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, वाशिंगटन ने ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और तेहरान के मुख्य प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा मंजूरी दे दी है।