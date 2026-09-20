ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने जाएंगे न्यूयॉर्क- रिपोर्ट
क्या है खबर?
अमेरिका और ईरान के मध्य जारी युद्ध के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाक्रम सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन आगामी दिनों में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, वाशिंगटन ने ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और तेहरान के मुख्य प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा मंजूरी दे दी है।
मुलाकात
क्या पेजेश्कियन की राष्ट्रपति ट्रंप से होगी मुलाकात?
अमेरिका और ईरान दोनों इस समय युद्ध की स्थिति में हैं।
हालांकि, दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए बीच-बीच में बातचीत होती रही है, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने या ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक वार्ता बहाल करने को लेकर फिलहाल कोई समझौता करीब नहीं दिखता है।
इसके बाद पेजेश्कियन की यात्रा के दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आमने-सामने की मुलाकात से इनकार नहीं किया जा सकता है।
विवाद
ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर गहराया विवाद
ईरानी प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में न्यूयॉर्क पहुंच रहा है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों को लेकर तीव्र मतभेद और विभाजन की स्थिति बनी हुई है।
रूस और चीन ने UNSC में उस अमेरिका-समर्थित प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, जो ईरान पर प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के जनादेश को आगे बढ़ाना चाहता था।
हालांकि, यूरोपीय देशों के स्नैपबैक तंत्र सक्रिय करने से मुख्य प्रतिबंध अभी भी लागू हैं।
प्रतिबंध
अमेरिकी सरकार ने ईरानी दल पर लगाए कड़े प्रतिबंध
भले ही अमेरिका ने राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत वीजा जारी कर दिया है, लेकिन उसने न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल की गतिविधियों को सीमित करने के लिए कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं।
ईरानी प्रतिनिधिमंडल तय दायरे से बाहर न्यूयॉर्क शहर के अन्य हिस्सों में स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकेगा।
अमेरिकी प्रशासन ने ईरानी प्रतिनिधियों के विलासिता की वस्तुओं को खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।