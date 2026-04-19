ईरान दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं भेजेगा अपना प्रतिनिधिमंडल- रिपोर्ट

ईरान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता में अपना प्रतिनिधिमंडन नहीं भेजने का फैसला किया है। इससे लगभग 2 महीने से चल रहे युद्ध में नाजुक युद्धविराम को बढ़ाने के प्रयासों को झटका लगा है। ईरानी मीडिया एजेंसी मेहर न्यूज के अनुसार, ईरान ने दूसरे दौर की शांति वार्ता में उसकी अनुपस्थिति का कारणों में अमेरिका की अत्यधिक मांग और अवास्तविक अपेक्षाओं को कारण बताया है।

कारण ईरान ने वार्ता में शामिल न होने को लेकर क्या कहा? मीडिया एजेंसी मेहर न्यूज के अनुसार, ईरान ने कहा कि बातचीत के दूसरे दौर से उसकी अनुपस्थिति का कारणों में अमेरिका की अत्यधिक मांगें, अवास्तविक अपेक्षाएं, अपने रुख में लगातार बदलाव, बार-बार के विरोधाभास और जारी नौसैनिक नाकाबंदी शामिल है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के ये कदम युद्ध विराम का पूरी तरह से उल्लंघन है। इससे पहले ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने अमेरिकी दृष्टिकोण को बचकाना और असंगत करार दिया था।

पुष्टि अमेरिका ने की प्रतिनिधिमंडल भेजने की पुष्टि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया था कि इस शांति वार्ता के लिए अमेरिका अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। उसके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले 5 अमेरिकी जेट्स वहां पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि 5 और विमान कल तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने अपने वार्ताकारों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन अब यह वार्ता खतरे में है।

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