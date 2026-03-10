ईरान युद्ध: भारतीय व्यवसायी UAE में फंसे पर्यटकों की किस तरह कर रहे हैं मदद?
अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का आज 11वां दिन है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी इसकी चपेट में है, जिसके चलते देश भर में कई उड़ानें बाधित हो गई हैं। इससे हजारों यात्री वहां फंसे गए और देश छोड़ने में असमर्थ हैं। इससे उनमें असुरक्षा भावना बढ़ने लगी है। इस बीच UAE में रहने वाले भारतीय व्यापारियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए कदम बढ़ाया है। आइए जानते हैं वे कैसे मदद कर रहे हैं।
भारतीय व्यवसायी कैसे कर रहे हैं मदद?
UAE में रहने वाले धीरज जैन ने अपने फार्महाउस को अस्थायी आवास में बदलकर दुबई में फंसे 200 से अधिक भारतीयों की मदद की है। इसी तरह दुबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर अल मिजान ग्रुप के चेयरमैन योगेश दोषी ने अपनी आवासीय इमारत के सभी 64 अपार्टमेंट भारतीयों के लिए खोल दिए हैं। धीरज राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर के मूल निवासी हैं। वे पिछले 11 वर्षों से UAE में रियल एस्टेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
धीरज ने किस तरह दी फंसे हुए भारतीयों को शरण?
धीरज ने दुबई से कुछ किलोमीटर दूर अजमान में स्थित अपने 11 कमरों वाले फार्महाउस के हॉल और तंबुओं में गद्दे बिछाने के साथ चलित शौचालय भी मंगवाए हैं। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, धीरज ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पर्यटकों की भोजन व्यवस्था के लिए 2,000 किलोग्राम आटा, 1,500 किलोग्राम चावल, 800 लीटर खाना पकाने का तेल, 500 किलोग्राम चीनी, 300 किलोग्राम दाल, 200 किलोग्राम अचार, 100 किलोग्राम कॉफी और 50 किलोग्राम हल्दी भी मंगवाई है।
धीरज की पत्नी और बच्चें आयोजित कर रहे गतिविधियां
धीरज की पत्नी ममता ने अपने बच्चों जैनम और जीविका के साथ मिलकर लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया है। सुबह के समय योग सत्र आयोजित किया जा रहा है। दिनभर लोगों को व्यस्त रखने के लिए म्यूजिकल चेयर्स और बैडमिंटन जैसे खेल खिलाए गए हैं। पर्यटकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे पर्यटकों का तनाव काफी हद तक कम हो गया।
फार्महाउस पर ही की गई है चिकित्सा जांच की व्यवस्था
धीरज ने फार्महाउस पर चिकित्सा जांच की व्यवस्था भी की है, क्योंकि पर्यटक में तनाव और चिंता का स्तर काफी अधिक था। पर्यटकों में एक साल के बच्चों से लेकर 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इंडिया पीपुल्स फोरम की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिल्पा नायर ने फंसे हुए यात्रियों को धीरज के फार्महाउस तक पहुंचाने के लिए भारतीय दूतावास के साथ समन्वय किया। इससे पर्यटकों की कई मुश्किलें आसान हो गई।
आनंद महिंद्रा ने की धीरज के प्रयास की सराहना
धीरज के इस नेक काम ने मशहूर भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने एक्स पर भारतीय व्यवसायी को धन्यवाद देते हुए लिखा, 'जब ईरान युद्ध के कारण हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन बंद होने से कई भारतीय परिवार दुबई में फंस गए, तो धीरज जैन ने अपना फार्महाउस खोलकर उनका स्वागत किया। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि भारतीय आदर्श 'अतिथि देवो भव' हमें हर जगह अपने साथ ले जाना चाहिए। धीरज, आपको मेरा सलाम।'
When recent flight disruptions left several Indian families stranded in Dubai, Dhiraj Jain opened the doors of his farmhouse and welcomed them in.— anand mahindra (@anandmahindra) March 9, 2026
A wonderful reminder that the Indian ethos of “Atithi Devo Bhava” should travel with us wherever we go.
Sometimes all it takes is… pic.twitter.com/QNUC4PUBg1
संकट में फंसे भारतीयों की मदद के लिए कैसे आगे आए योगेश?
योगेश दोषी ने शहर में फंसे भारतीयों के लिए अपनी पूरी 64 अपार्टमेंट वाली आवासीय इमारत खोलने के साथ भोजन सहित बुनियादी सुविधाओं की पेशकश की। योगेश ने बताया कि यह पहल इंडियन पीपुल्स फोरम यूएई और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से चलाई गई है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण दौर में अब तक इस पहल के तहत बच्चों सहित परिवारों के 125 से अधिक भारतीयों को अस्थायी आश्रय प्रदान किया है।
फंसे हुए पर्यटकों ने क्या कहा?
फंसे हुए भारतीयों में शामिल मोहित वच्छानी, रिया मकाडिया, पारस भालोदिया और ग्रिश्मा भालोदिया ने सराहना करते हुए NDTV से कहा, "हम बहुत मुश्किल स्थिति में थे। होटल में हमारा प्रवास समाप्त हो गया था और हमें जाना था, लेकिन यात्रा के कोई स्पष्ट विकल्प नहीं थे। उसी समय हमें इस आवास के बारे में पता चला और यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत थी। इस सुविधा ने उन्हें युद्ध के संकट के बीच एक सुरक्षित स्थान प्रदान है।"
अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध की वर्तमान स्थिति क्या है?
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त रूप से ईरान पर हमला करने के बाद अब तक 1,700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अमेरिकी-इजरायल अभियानों की प्रशंसा करते हुए इसे अब तक के सबसे जटिल सैन्य हमलों में से एक बताया। ट्रंप की टिप्पणी के बाद 25 प्रतिशत तक बढ़ने वाली तेल की कीमतें स्थिर हो गई हैं।