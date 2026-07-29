ट्रंप के हमले रोकने के बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दागी मिसाइल (फाइल तस्वीर)

ट्रंप के हमले रोकने के बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दागी मिसाइल

लेखन गजेंद्र 09:29 am Jul 29, 202609:29 am

क्या है खबर?

ईरान ने 3 दिन की शांति के बाद मंगलवार को एक बार फिर जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसे अमेरिका बौखला गया। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने इसे अचानक हमले का प्रयास बताया है। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए तेहरान के खिलाफ सैन्य अभियान रोक दिया था, जिसके बाद क्षेत्र में 3 दिन से शांति थी। उसके बाद यह ईरान का पहला हमला है।