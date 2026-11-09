मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ गतिरोध समाप्त करने का निर्देश दिया

मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ गतिरोध समाप्त करने का निर्देश दिया

लेखन गजेंद्र 07:00 pm Nov 09, 202607:00 pm

क्या है खबर?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को बताया कि सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ चल रहा गतिरोध खत्म करने का निर्देश दिया है। मोजतबा ने कहा है कि अमेरिका के साथ ईरान की 'कोई युद्ध नहीं, कोई शांति नहीं' वाली स्थिति को खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने यह भी कहा कि ईरान अपनी इज्ज़त बनाए रखते हुए बातचीत कर सकता है, और उसके नेताओं को देश का भविष्य बर्बाद करने का कोई हक नहीं।