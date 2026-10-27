ईरानी सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव से मुलाकात की (फाइल तस्वीर)

ईरानी सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव से मुलाकात की

लेखन गजेंद्र 05:39 pm Oct 27, 202605:39 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने मंगलवार को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (SNSC) के सचिव मेजर जनरल मोहसेन रेजाई से मुलाकात की। इस दौरान SNSC के दायरे में आने वाले 2 क्षेत्रों संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के बीच आपसी जुड़ाव पर जोर दिया। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। बैठक में मोजतबा ने दुश्मन की हताशा को राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक परिणाम बताया।