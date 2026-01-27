ईरान की छतों पर तैनात स्नाइप प्रदर्शनकारियों को बना रहे निशाना? वीडियो से खुलासा

ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन में क्रूरता के खुलासे सोशल मीडिया पर वीडियो से हो रहे हैं। BBC ने ऐसे ही कुछ वीडियो की सत्यतता की पुष्टि की है, जिसमें अस्पतालों में शवों के ढेर दिख रहे हैं और इमारतों पर स्नाइपर तैनात हैं। इस्लामिक गणराज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध होने के बाद कुछ वीडियो के बाहर आने से ईरान सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है।

क्रूरता लोगों को दबा रही ईरानी सरकार BBC ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो वीडियो सामने आए हैं, वे 8 और 9 जनवरी के प्रदर्शन के बताए जा रहे हैं। तब लोग रजा पहलवी के आह्वान के बाद सड़कों पर उतरे थे। वीडियो में पूर्वी तेहरान के तेहरानपार्स अस्पताल के मुर्दाघर में शवों का ढेर लगा हुआ दिखाया गया है और एक वीडियो में कम से कम 31 शव गिने गए। एक अन्य वीडियो में अस्पताल के बाहर जमीन पर सात शव-कोष दिखे हैं।

गोलीबारी छतों से बरसाई जा रही गोलियां एक अन्य वीडियो में पश्चिमी पश्चिमी तेहरान के एक राजमार्ग पर सैकड़ों प्रदर्शकारियों पर कई राउंड गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भी सड़कों पर लगे CCTV कैमरों को निष्क्रिय कर दिया, ताकि ईरान के भारी निगरानी तंत्र से बचा जा सके। साथ ही, दक्षिण-पूर्वी शहर करमान में एक इमारत की ऊंचाई से फिल्माए गए वीडियो में सैन्य वर्दी पहने कई हथियारबंद लोग और स्नाइपर छतों से सड़क पर लगातार गोलियां चलाते दिख रहे हैं।

Advertisement

हत्या अब तक 6,000 से अधिक लोगों की हत्या, इंटरनेट बंद अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी (HRANA) का कहना है कि दिसंबर के अंत में शुरू हुए दंगों में 5,633 प्रदर्शकारी समेत 6,000 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। नॉर्वे स्थित ईरान मानवाधिकार (IHR) ने चेतावनी दी कि मरने वालों की अंतिम संख्या 25,000 से अधिक हो सकती है। यहां 8 जनवरी से इंटरनेट बंद है, लेकिन कुछ लोग स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) से इंटरनेट जोड़ रहे हैं।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट सड़क पर गोलीबारी के बाद छिपते लोग 🔴CRAZY War scenes from Mashhad, Iran.



This is war in its ugliest form: terrorists with guns vs empty-handed Iranians.



Date: unknown pic.twitter.com/RbcPyYW7by — Savakzadeh (@Savakzadeh) January 27, 2026