ईरान ने युद्धविराम के बाद 3 उल्लंघनों पर रोष जताया, कहा- अमेरिका पर अविश्वास गहराया

अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए हुए युद्धविराम के बीच इजरायल ने लेबनान पर हमला जारी रखा, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान गई है। इससे नाराज ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही एक बार फिर बंद कर दी है और अमेरिका पर अविश्वास गहराने की बात कही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ऐसी स्थिति में दोतरफा युद्धविराम और बातचीत सही नहीं है।

बयान बातचीत शुरू होने से पहले 3 बिंदुओं का हुआ उल्लंघन गलिबाफ ने बयान में कहा कि बातचीत शुरू होने से पहले 10-सूत्रीय प्रस्ताव के 3 मुख्य बिंदुओं का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर ईरान का जो गहरा ऐतिहासिक अविश्वास है, वह उसके वादों के बार-बार उल्लंघन से पैदा हुआ है, और यह पैटर्न फिर दोहराया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया कि उन्होंने ट्रुथ पर ईरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव को "बातचीत करने लायक आधार" बताया था और अब इसके 3 बिंदु तोड़े गए हैं।

उल्लंघन किन 3 बिंदुओं का हुआ उल्लंघन गलिबाफ ने बताया कि 10-सूत्रीय प्रस्ताव में लेबनान में युद्धविराम की बात है, जिसका पालन नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। दूसरा, ईरानी हवाई क्षेत्र में एक घुसपैठिया ड्रोन को फार्स प्रांत के लार शहर में नष्ट कर दिया गया, जो ईरानी हवाई क्षेत्र के आगे किसी भी उल्लंघन पर रोक लगाने वाले खंड का स्पष्ट उल्लंघन है। तीसरा, ईरान के परमाणु संवर्धन के अधिकार को नकारना, जो फ्रेमवर्क के 6 बिंदु में शामिल था।

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पाबंदी होर्मुज पर पाबंदी युद्धविराम के बाद भी इजरायल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर 100 हवाई हमले किए थे, जिनमें 250 से अधिक लोगों की जान गई थी। इसके बाद हिज्बुल्लाह ने भी इजरायल पर रॉकेट दागे हैं। इससे नाराज ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। अब तक एक तेल उत्पाद टैंकर ने 180 डिग्री का मोड़ लिया और फारस की खाड़ी की ओर वापस जा रहा है।

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