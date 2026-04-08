ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, क्रिप्टोकरेंसी में होगा भुगतान- रिपोर्ट

ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद निर्यातकों के संघ के प्रवक्ता हामिद हुसैनी ने कहा कि जहाजों से क्रिप्टो-आधारित टोल लिया जाएगा, क्योंकि देश जलडमरूमध्य से आने-जाने वाली चीजों पर नजर रखना चाहता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युद्धविराम का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए न हो। प्रस्तावित रूपरेखा के मुताबिक, जहाजों को ईमेल के जरिए ईरानी अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसके बाद अधिकारी भुगतान को लेकर निर्देश देंगे।

चेतावनी

ईरानी नौसेना की चेतावनी- बिना अनुमति नहीं पार करें होर्मुज

ईरानी नौसेना ने जहाजों को बताया कि होर्मुज पार करने के लिए उन्हें अनुमति की जरूरत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, ईरानी नौसेना ने रेडियो के जरिए चेतावनी दी कि बिना अनुमति पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा। संदेश में कहा गया, "जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए आपको ईरानी नौसेना से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई जहाज बिना अनुमति के गुजरने की कोशिश करता है, तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा।"