ईरान में 544 प्रदर्शनकारियों की मौत

ईरान में 544 प्रदर्शनकारियों की मौत, डोनाल्ड ट्रंप बोले- बात करना चाहता है ईरान

लेखन गजेंद्र 10:05 am Jan 12, 202610:05 am

क्या है खबर?

ईरान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन में अब तक 544 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता एजेंसी ने बताया कि मृतकों में 496 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। देश के अलग-अलग शहरों में पिछले 2 सप्ताह से चल रहे प्रदर्शन में अब तक 10,600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है।