अमेरिका के प्रतिबंध के बीच ईरान के तेल मंत्री ने इस्तीफा दिया

अमेरिका के प्रतिबंध के बीच ईरान के तेल मंत्री ने इस्तीफा दिया, शीर्ष अधिकारी नियुक्त

लेखन गजेंद्र 10:33 am Oct 05, 202610:33 am

क्या है खबर?

अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बीच ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। बताया जा रहा है कि पाकनेजाद ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। फिलहाल के लिए नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को नियुक्त किया गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा स्वीकार कर NIOC के प्रमुख हामिद बोवार्ड को कार्यवाहक तेल मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश की है।