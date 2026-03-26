अबू धाबी में मिसाइल के मलबे से 2 की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अबू धाबी में मिसाइल के मलबे से 2 की मौत, सऊदी ने 30 ड्रोन नाकाम किए

लेखन गजेंद्र 01:31 pm Mar 26, 202601:31 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के शांति प्रस्ताव के बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं हुआ है। गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी समेत कई खाड़ी देशों पर ईरान ने मिसाइल-ड्रोन हमला जारी रखा। UAE की राजधानी अबू धाबी में स्वेहान स्ट्रीट पर मिसाइल का मलबा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। मलबा हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद गिरा था। कई कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।