ईरान के विशेष बल IRGC का दावा- बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय पर दागी मिसाइल 

ईरान के विशेष बल IRGC ने बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय पर मिसाइल दागने का दावा किया

लेखन गजेंद्र 04:45 pm Mar 02, 202604:45 pm

क्या है खबर?

ईरान के विशेष बल ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सोमवार को दावा किया कि उसने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके वायुसेना कमांडर के मुख्यालय को निशाना बनाया था। ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी ने IRGC के हवाले से बताया, "दसवीं लहर के दौरान खैबर शेकान बैलिस्टिक मिसाइलों ने लक्षित हमलों में अपराधी नेतन्याहू के कार्यालय और वायुसेना कमांडर के ठिकाने को निशाना बनाया गया।" IRGC ने कहा कि नेतन्याहू का क्या हुआ, यह स्पष्ट नहीं है।