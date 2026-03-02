अमेरिका-ईरान युद्ध ने भारत में बढ़ा दिए सोने-चांदी के दाम, जानिए कितने हुए

अंतरराष्ट्रीय बाजार

विदेशों में भी कीमतों पर पड़ा असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने की कीमत 4 सप्ताह से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद 1 फीसदी बढ़कर 5,329.39 डॉलर (करीब 1.56 लाख रुपये/10 ग्राम) प्रति औंस हो गई। इससे पहले, सत्र के दौरान सोने की कीमतों में 2 फीसदी तक की वृद्धि देखी गई। अमेरिकी वायदा सोने की कीमत 1.8 फीसदी बढ़कर 5,342 डॉलर (करीब 1.57 लाख रुपये/10 ग्राम) प्रति औंस हो गई। चांदी की कीमतों में 2.8 फीसदी तक का उछाल आया।