रवीना टंडन के साथ बनेगी कपिल शर्मा की जोड़ी? 'सुई धागा' वाले निर्देशक लगाएंगे दांव

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am Mar 02, 202611:23 am

क्या है खबर?

कपिल शर्मा अपने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के जरिए तो दर्शकों का दिल जीत ही रहे हैं। ताजा जानकारी में पता चला है कि उन्होंने एक नई फिल्म के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि बिना शीर्षक वाली फिल्म में वह पहली बार अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इसका निर्देशन 'सुई धागा' फेम शरत कटारिया करेंगे। इस खबर ने फैंस को अभी से उत्साहित कर दिया है।