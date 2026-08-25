ईरान ने पहली बार आवाज के साथ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का वीडियो जारी किया है

ईरान ने पहली बार आवाज के साथ जारी किया सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का वीडियो

लेखन भारत शर्मा 11:50 am Aug 25, 202611:50 am

क्या है खबर?

ईरान में चल रहे भारी राजनीतिक और सैन्य संकट के बीच वहां की सरकार ने देश के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का एक अत्यंत दुर्लभ वीडियो जारी किया है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स द्वारा जारी वीडियो में पहली बार दुनिया के सामने मोजतबा खामेनेई की आवाज सार्वजनिक रूप से सुनी गई है। फरवरी 2026 में अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पद संभालने के बाद से मोजतबा कभी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए।