ईरान में सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी, अमेरिका के साथ समझौते का कर रहे विरोध

वजह

प्रदर्शनकारी क्यों कर रहे विरोध?

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये प्रस्तावित समझौता ईरान के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करता है और होर्मुज जलडमरूमध्य पर देश के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। इन लोगों ने ईरानी वार्ताकारों पर समझौता करने के लिए बहुत अधिक रियायतें देने का आरोप लगाया है। वहीं, अराघची ने कहा कि समझौते से ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हट जाएगी। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रशासन अब पहले जैसा नहीं रहेगा।