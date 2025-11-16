ईरानी विदेश मंत्री ने परमाणु कार्यक्रम पर कहा- देश में कहीं यूरेनियम संवर्धन नहीं हो रहा

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि देश में कहीं भी यूरेनियम संवर्धन नहीं हो रहा है

लेखन गजेंद्र 05:09 pm Nov 16, 202505:09 pm

क्या है खबर?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब देश के किसी हिस्से में यूरेनियम संवर्धन नहीं हो रहा है। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, "ईरान में कोई अघोषित परमाणु संवर्धन नहीं है। हमारी सभी सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा और निगरानी में हैं।" उन्होंने कहा कि हमारी सुविधाओं और हमारी संवर्धन सुविधाओं पर हमला होने की वजह से अभी कोई संवर्धन नहीं हो रहा है।