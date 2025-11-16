ईरानी विदेश मंत्री ने परमाणु कार्यक्रम पर कहा- देश में कहीं यूरेनियम संवर्धन नहीं हो रहा
क्या है खबर?
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब देश के किसी हिस्से में यूरेनियम संवर्धन नहीं हो रहा है। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, "ईरान में कोई अघोषित परमाणु संवर्धन नहीं है। हमारी सभी सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा और निगरानी में हैं।" उन्होंने कहा कि हमारी सुविधाओं और हमारी संवर्धन सुविधाओं पर हमला होने की वजह से अभी कोई संवर्धन नहीं हो रहा है।
बयान
उम्मीद है कि अमेरिका समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान को अधिकार देगा- अराघची
अराघची ने अमेरिका समेत अन्य देशों के साथ आगे बातचीत के लिए साफतौर पर कहा कि परमाणु मुद्दे पर ईरान का संदेश स्पष्ट है। उन्होंने कहा, "ईरान का परमाणु संवर्धन और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार निर्विवाद है। हमारे पास यह अधिकार है और हम इसका प्रयोग करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमारे अधिकारों को मान्यता देगा और समझेगा कि यह ईरान का अविभाज्य अधिकार है। हम अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे।"
बमबारी
इजरायल और अमेरिका ने रोका था ईरान का परमाणु कार्यक्रम
ईरान में परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजरायल ने जून में हमला शुरू किया था, जिसके बाद ईरान-इजरायल में तनाव बढ़ गया था। इसके बाद अमेरिका ने 22 जून को ईरान में फोर्दो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इनमें नतांज और इस्फहान थी शामिल है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों परमाणु सुविधाएं पूरी तरह बर्बाद होने का दावा किया था। हालांकि, ईरान ने हमले में परमाणु सुविधाओं को मामूली नुकसान की बात कही थी।