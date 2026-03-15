ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध खत्म करने की पहल का स्वागत है

ईरान ने अमेरिका-इजरायल से बातचीत की इच्छा जताई, कहा- ऐसी हर पहल का स्वागत

लेखन आबिद खान 05:39 pm Mar 15, 202605:39 pm

क्या है खबर?

ईरान ने अमेरिका और इजरायल से बातचीत की इच्छा जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान ऐसी किसी भी पहल का स्वागत करेगा, जिससे युद्ध पूरी तरह खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि हालांकि इसके लिए युद्ध खत्म करने की ठोस गारंटी मिलनी चाहिए। अराघची का यह बयान ऐसे समय आया है जब संघर्ष तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं।