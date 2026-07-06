ईरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा, बोले- ट्रंप को मारो

उपस्थिति

समारोह में 20 लाख से अधिक लोग शामिल

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में मुख्य प्रार्थनाओं का नेतृत्व क़ोम के 97 वर्षीय आयतुल्लाह जाफर सोभानी ने किया। खामेनेई के परिवार के 4 सदस्यों के लिए भी प्रार्थनाएं की गईं, जिनमें उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोलपायगानी शामिल थीं। बच्ची का छोटा ताबूत लोगों को भावुक कर रहा है। समारोह में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी और IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी भी मौजूद हैं। समारोह शुरू होने पर 20 लाख से अधिक लोग उपस्थित थे।