ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाज पर किया ड्रोन हमला, होर्मुज के पास जहाज जब्ती से बौखलाया

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव बढ़ता फिर दिख रहा है। अमेरिकी सेना द्वारा एक ईरानी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज को जब्त करने के बाद ईरान ने ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाज पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम के अनुसार, ड्रोन हमले दिन में किए गए थे, जो अमेरिकी कार्रवाई के प्रतिशोध में थे। एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए ईरान को मजबूर किया।

हमला नुकसान की जानकारी नहीं तेहरान ने दावा किया है कि उसने ओमान सागर में अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बनाया था, लेकिन नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। ईरान ने यह भी नहीं बताया कि उसने हमले में कितने ड्रोन इस्तेमाल किए थे। उसने अभियान की सीमा या हमलों से किसी के हताहत, क्षति या घायल होने का कोई विवरण नहीं दिया है। बता दें कि ईरान ने अमेरिका पर 'सशस्त्र डकैती' का आरोप लगाया है।

टकराव ईरानी जहाज पर कब्जे के बाद तनाव बढ़ा ईरान-अमेरिका के बीच होर्मुज के पास तनाव एक ईरानी जहाज पर कब्जे के बाद बढ़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर बताया कि ईरानी मालवाहक जहाज तोस्का, हमारी नौसैनिक घेराबंदी पार कर रहा था, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं रहा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS SPRUANCE ने ओमान की खाड़ी में तोस्का को रोका और ईरानी चालक दल के अनसुना करने पर नौसैनिकों ने उनके इंजन रूम में एक छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया।

Advertisement