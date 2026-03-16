दुबई हवाई अड्डे के पास ईरान का भीषण ड्रोन हमला, उड़ानें निलंबित
क्या है खबर?
अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में फंसे ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। सोमवार तड़के उसने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में भीषण हमला किया है। ईरान का ड्रोन हमला दुबई हवाई अड्डे के पास हुआ, जिसके बाद इलाके में एक ईंधन टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और भीषण आग लग गई। हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। हवाई अड्डे से सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
हमला
दुबई मीडिया ने किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की
दुबई मीडिया ऑफिस ने तड़के 6 बजे बताया, 'दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (DXB) के पास ड्रोन से जुड़ी एक घटना में ईंधन के एक टैंक को नुकसान पहुंचा है। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें इस समय आग पर काबू पाने का काम कर रही हैं। अब तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।' कार्यालय ने करीब एक घंटे बाद बताया कि टीमों ने आग पर सफलतापूर्वक काबू कर लिया है, कोई घायल नहीं हुआ।
उड़ान
हमले के बाद उड़ानें निलंबित, यात्री फंसे
ड्रोन हमले के बाद दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि एहतियाती सुरक्षा उपाय के तौर पर दुबई हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। प्राधिकरण ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ानों के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। दुबई हवाई अड्डा प्राधिकरण ने DXB से कुछ उड़ानों को अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (DWC) की ओर मोड़ने की घोषणा की है।
हमला
पहले भी हो चुका है हमला
खाड़ी में 28 फरवरी से तनाव शुरू होने के बाद से ईरान ने UAE पर अब तक 1,800 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिससे दुबई और आसपास के शहरों में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। UAE में अभी तक के हमलों में 4 नागरिक और 2 सैन्यकर्मी मारे गए हैं। कई ड्रोन रोके भी गए हैं। ईरान अमेरिका-इजरायल के हमलों के कारण खाड़ी देशों में अमेरिकी संपत्तियों, नागरिक स्थलों और तेल सुविधाओं पर निशाना लगा रहा है।
ट्विटर पोस्ट
धमाके का वीडियो
Large fire reported in the vicinity of Dubai International Airport after an Iranian drone attack tonight. pic.twitter.com/XmIvEq2KTu— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 16, 2026