ईरान ने तेहरान के व्यस्त चौराहे पर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया जेल में बंद

ईरान ने उठाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक, तेहरान के व्यस्त चौराहे पर दिखाया जेल में बंद

लेखन भारत शर्मा 04:32 pm Oct 24, 202604:32 pm

क्या है खबर?

ईरान और अमेरिका के बीच जारी भारी कूटनीतिक तनाव के बीच राजधानी तेहरान के सबसे व्यस्त परिवहन केंद्रों में से एक तजरीश स्क्वायर के ऊपर एक बेहद हैरान करने वाला लाइव बिलबोर्ड लगाया गया है। तेहरान नगर पालिका के तहत काम करने वाले संगठन 'तेहरान ब्यूटीफिकेशन ऑर्गनाइजेशन' ने इस सप्ताह मंगलवार को इसे सार्वजनिक किया, जो कुहेस्तक शहर में शादी पर हुए हमले के खिलाफ चलाए जा रहे 15 दिवसीय राजनीतिक अभियान का हिस्सा है।