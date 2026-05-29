ईरान ने बुशहर के पास अमेरिकी विमान मार गिराने का दावा किया, अमेरिका ने नकारा

ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी सेना ने शुक्रवार तड़के बुशहर प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी विमान को मार गिराया है। ईरानी मीडिया ने खबर को जाम काउंटी के गवर्नर मसूद तंगेस्तानी के हवाले से चलाई है। हालांकि, एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि इस क्षेत्र के आसपास कोई भी अमेरिकी विमान नष्ट नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब खाड़ी देशों में शांति वार्ता के बीच फिर तनाव बढ़ने लगा है।

दावा ईरान ने क्या किया दावा? ईरान के सरकारी टेलीविजन ने खबर दी कि शुक्रवार तड़के बुशहर प्रांत के जाम इलाके में एक दुश्मन विमान को रोका गया और उसे मार गिराया गया। तंगेस्तानी के हवाले से आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों ने विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। इसके बाद अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने तंगेस्तानी के हवाले से बताया, "आज रात एक शत्रुतापूर्ण विमान को ट्रैक करने के बाद मार गिराया गया और शहर में स्थिति सामान्य है।

बयान अमेरिका ने किया फैक्ट चेक अमेरिकी मध्य कमान (CENTCOM) ने इस दावे का फैक्ट चेक करके हुए एक्स पर बताया, 'ईरान के सरकारी टीवी का दावा झूठा है कि ईरानी सेना ने बुशेहर के पास एक अमेरिकी विमान को मार गिराया, जबकि कोई भी अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया। अमेरिका के सभी हवाई विमान सुरक्षित हैं।' बता दें कि कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के 4 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था।

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