ईरान ने अमेरिका की 'सबसे आधुनिक' मानवरहित पनडुब्बी को पकड़ने का दावा किया 

अमेरिकी सेना ने दावा किया कि सर्वे के दौरान उसका एक पनडुब्बी ड्रोन खराब हो गया था। हालांकि, सेना ने यह नहीं बताया कि यह वही ड्रोन था, जिसे ईरान ने जब्त किया।

पेंटागन के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह ड्रोन चल रहे अभियानों के समर्थन में क्षेत्रीय जलक्षेत्र का सर्वे कर रहा था। दोषपूर्ण ड्रोन एक पुराना मॉडल था जो न तो संवेदनशील डेटा एकत्र करता था और न ही उसमें कोई गोपनीय सोनार या रडार उपकरण लगे थे।"