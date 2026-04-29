ईरानी हैकर्स ने 2000 अमेरिकी सैनिकों का डाटा चुराने का दावा किया, जांच शुरू

ईरान से जुड़े हैकरों के एक समूह ने दावा किया है कि उसने हजारों अमेरिकी मरीन सैनिकों का निजी डाटा चुरा लिया है। कथित तौर पर ये सैनिक पश्चिम एशिया में तैनात हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी युद्ध विभाग इस लीक की जांच कर रहा है और शुरुआती जांच में पता चलता है कि लीक हुए डाटा में कुछ जानकारियां सही हैं। हैकरों के समूह का नाम हंजला बताया जा रहा है।

रिपोर्ट कम से कम 2,379 सैनिकों का डाटा लीक हुआ अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि समूह ने 2,000 से ज्यादा अमेरिकी मरीन सैनिकों की निजी जानकारी लीक की है। वहीं, अरब समाचार वेबसाइट Shafaq.com की एक रिपोर्ट में सटीक संख्या बताते हुए कहा गया कि हंजला नामक हैकर समूह ने पश्चिम एशिया में तैनात 2,379 अमेरिकी मरीन सैनिकों का निजी डाटा लीक किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि समूह ने क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों को धमकियां भी दी थीं।

धमकी सैनिकों को मिली चेतावनी रिपोर्ट के अनुसार, हैकरों ने सैनिकों के नाम और व्यक्तिगत विवरण एक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए और कहा कि उसने यह कदम अपनी निगरानी क्षमताओं के सबूत के तौर पर उठाया है। इसके बाद क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों को कथित तौर पर व्हाट्सएप के जरिए चेतावनी मिली थी कि उन पर नजर रखी जा रही है और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

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अन्य जानकारी हैकरों का दावा- हमारे पास और भी कई जानकारी हैकरों ने यह भी दावा किया कि उनके पास अमेरिकी कर्मियों के बारे में और भी जानकारी है। इसमें उनके परिवार, घर के पते, उनकी दिनचर्या और दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी शामिल है। समूह ने धमकी दी कि बाद में और भी जानकारी सामने लाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, मामला सामने आने के बाद पेंटागन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

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