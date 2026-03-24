अली लारीजानी की मौत के बाद ईरान ने मोहम्मद बगेर जोलघाद्र को सुरक्षा प्रमुख बनाया

ईरान ने जोलघाद्र को ऐसे परिषद की जिम्मेदारी दी है, जो रक्षा, परमाणु और विदेश नीति संबंधी निर्णयों को आकार देने के लिए जिम्मेदार है। अली लारीजानी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख की थी और विदेश नीति संबंधी निर्णयों को लेकर भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। लारीजानी की अमेरिका और इजरायली हमले में मौत के बाद ईरान सुरक्षा परिषद में नेतृत्व संकट से जूझ रहा था।

मौत

17 मार्च को हुई थी मौत

इजरायली रक्षा मंत्री इजरालय काट्ज ने 17 मार्च को दावा किया कि हवाई हमलों में लारीजानी की मौत हो गई है। इसके बाद ईरानी सुरक्षा परिषद ने एक दिन बाद बयान में बताया कि लारीजानी की हत्या तेहरान के उत्तर-पूर्व में स्थित परदिस में तड़के हुई। उनके साथ बेटे मोर्तेजा लारीजानी, उनके सुरक्षा उप-प्रमुख अलीरेजा बायत और कई गार्ड भी मारे गए थे। हत्या से पहले लारीजानी ने इस्लामिक देशों को समर्थन के लिए एक्स पर संदेश लिखा था।