ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी अपने बेटे के साथ मारे गए, हुई पुष्टि

इजरायल के हवाई हमलों में ईरान के एक और सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति अली लारीजानी की मौत हो गई है। ईरान ने इसकी पुष्टि की है। ईरान ने बताया कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख लारीजानी को तेहरान में उनकी बेटी के घर पर हुए हवाई हमले में मारा गया है। इसमें उनका बेटा, उप प्रमुख और अंगरक्षक भी मारे गए हैं। लारीजानी के एक्स हैंडल पर भी उनके 'शहीद' होने की पुष्टि की गई है।

हमला मंगलवार तड़के हुए था हमला सुरक्षा परिषद ने एक बयान में बताया कि लारीजानी की हत्या तेहरान के उत्तर-पूर्व में स्थित परदिस में तड़के हुई है, उनके साथ उनके बेटे मोर्तेजा लारीजानी, उनके सुरक्षा उप-प्रमुख अलीरेजा बायत और कई गार्ड भी मौजूद थे। उनके एक्स अकाउंट पर उनकी फोटो साझा कर लिखा गया, 'ईश्वर का एक सेवक अपने प्रभु से जा मिला है। ईश्वर के सेवकों में से एक सेवक, एक शहीद के रूप में अपने प्रभु के पास चला गया है।'

दावा इजरायली रक्षा मंत्री ने कल किया था लारीजानी की मौत का दावा ईरानी की पुष्टि से पहले ही इजरायली रक्षा मंत्री इजरालय काट्ज ने दावा किया था कि वायुसेना के हवाई हमलों में लारीजानी की मौत हो गई है। उन्होंने बयान में कहा था कि ये नेता खामेनेई के साथ, बुराई की धुरी से हटाए गए सभी लोगों के साथ, नरक की गहराइयों में चले गए हैं। इसी हमले में ईरान के बासिज अर्धसैनिक बल के प्रमुख गुलामरेजा सुलेमानी की भी हत्या हुई है।

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