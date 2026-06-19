ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर बंद किया, लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद फैसला

बयान

IRGC ने कहा- सुरक्षा के लिए जहाज होर्मुज के पास न आएं

IRGC ने कहा, "ईरान-अमेरिका के बीच समझौते की मुख्य शर्तों में लेबनान से इजरायल की वापसी, नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह हटाना और फारस की खाड़ी व इस क्षेत्र से अमेरिकी आतंकवादी बलों की वापसी शामिल है। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक होर्मुज बंद रहेगा। सभी जहाजों से अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए वे होर्मुज के पास न आएं। जो भी जहाज इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे निशाना बनाया जाएगा।"