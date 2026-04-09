होर्मुज जलडमरूमध्य बंद नहीं, ईरान ने बारूदी सुरंगों का खतरा बताकर वैकल्पिक मार्ग सुझाया 

अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्धविराम पर सहमति के बाद भी इजरायल ने बुधवार को लेबनान पर घातक हमला कर दिया, जिसके बाद खबर आई कि ईरान ने होर्मुज फिर से बंद कर दिया है। हालांकि, अब बताया जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नेविगेशन निर्देश जारी किए हैं। उसने बारूदी सुरंगों का खतरा बताकर वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं।

बयान IRGC ने जारी किया है बयान ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने एक बयान में कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने का इरादा रखने वाले सभी जहाजों को समुद्री सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन करने और समुद्री खदानों के खतरों से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी जाती है।" बता दें कि ईरान ने 2 सप्ताह के युद्धविराम के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को अस्थायी रूप से फिर से खोलने पर सहमति जताई है और अब यह पूरी तरह बंद नहीं है।

मार्ग इन रास्तों का करना होगा उपयोग अल जजीरा के मुताबिक, IRGC नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि जलडमरूमध्य से गुजरते समय जहाजों को अपनी सेनाओं के साथ समन्वय स्थापित करने की सलाह दी गई है, ताकि कोई घटना न हो। प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग को तहत ओमान सागर से प्रवेश करने वाले जहाजों को खाड़ी में आगे बढ़ने से पहले लारक द्वीप के उत्तर की ओर जाना होगा। खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाजों को लारक द्वीप के दक्षिण से गुजरकर ओमान सागर की ओर जाना होगा।

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