ईरान को अमेरिका के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का प्रारंभिक मसौदा मिला

ईरानी बंदरगाह से नाकाबंदी हटाने को अमेरिका तैयार, ईरान एक महीने में होर्मुज जलडमरूमध्य खोलेगा- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 06:59 pm May 27, 202606:59 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष जल्द किसी निर्णय पर पहुंचने वाला है क्योंकि तेहरान को अमेरिका के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का प्रारंभिक मसौदा प्राप्त हुआ है। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि इस समझौते के तहत ईरान एक महीने के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोल देगा, जबकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा। हालांकि, अभी तक ईरान या अमेरिका ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है।