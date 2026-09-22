अमेरिका की चेतावनी के बाद ईरानी विमानों के बंद होने का खतरा

क्या कल से बंद हो जाएंगी सभी ईरानी एयरलाइंस? अमेरिका की धमकी कितनी गंभीर

लेखन गजेंद्र 03:15 pm Sep 22, 202603:15 pm

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के प्रयास तेज कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को चेतावनी दी कि बुधवार 23 सितंबर को दुनियाभर में सभी ईरानी एयरलाइंस बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनको कोई ईंधन नहीं दे सकता और न ही उनके टिकट बेंच सकता है। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो देश डॉलर प्रणाली से बाहर होगा। यह धमकी कितनी असरदार साबित होगी? आइए, जानते हैं।