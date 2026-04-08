ईरान ने युद्धविराम की पुष्टि की, कहा- 2 हफ्ते के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने को तैयार

ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद 2 हफ्ते के लिए युद्धविराम की खबर पर मुहर लगाई है। उन्होंने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी बयान को एक्स पर साझा किया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर का शुक्रिया कहा गया है। सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में कहा है कि वह दो हफ्ते के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने को तैयार है।

बयान राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव अराघची ने बयान में लिखा, "ईरान की ओर से, मैं अपने प्यारे भाइयों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का युद्ध खत्म करने के लिए उनकी लगातार कोशिशों के लिए शुक्रिया और तारीफ करता हूं।" उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में भाईचारे वाले अनुरोध, अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को बातचीत के आधार पर स्वीकार करने पर यह घोषणा कर रहे हैं।

बयान 2 हफ्ते के लिए होर्मुज से सुरक्षित रास्ता बनाया जा सकेगा- अराघची अराघची ने लिखा, "मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से यह घोषणा करता हूं कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए गए, तो हमारी ताकतवर सैन्य सेना अपने रक्षात्मक अभियान बंद कर देंगी। दो हफ़्ते के समय के लिए, ईरान की सेना के साथ कोऑर्डिनेशन और तकनीकी लिमिटेशन पर ध्यान देकर होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रास्ता बनाया जा सकेगा।"

Advertisement

ट्रंप ट्रंप ने किया था ऐलान ट्रंप ने युद्धविराम का ऐलान करते हुए लिखा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, और उनके इस अनुरोध पर कि मैं आज रात ईरान पर भेजी जा रही विनाशकारी कार्रवाई को रोक दूं, और इस शर्त पर कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो, मैं ईरान पर बमबारी और हमलों को दो सप्ताह के लिए निलंबित करने पर सहमत हूं।"

Advertisement

युद्धविराम लेबनान समेत अन्य खाड़ी देशों पर भी नहीं होगा हमला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ईरान और अमेरिका अब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लेबनान और अन्य स्थानों पर भी तत्काल प्रभाव से युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। शरीफ ने आगे बताया कि उन्होंने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार, 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आमंत्रित किया है, ताकि सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते हेतु आगे की बातचीत की जा सके। उन्होंने अच्छी खबर की आशा जताई है।