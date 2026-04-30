अमेरिका-इजरायल के खिलाफ ईरान इस्तेमाल करेगा 'नया हथियार', कहा- दिल का दौरा पड़ सकता है

अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता के बीच ईरानी नौसेना ने एक नए हथियार के इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है, जिससे उसके दुश्मन भयभीत हो सकते हैं। यह बात ईरान के नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान कही। ईरानी के साक्षात्कार के दौरान कहा कि इस्लामी गणराज्य बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करेगा जिससे दुश्मन बेहद डरे हुए हैं।

चेतावनी भारी नौसेना जहाज बनाने की भी तैयारी ईरानी ने कहा, "जल्द ही, हम कुछ ऐसा ज़ाहिर करेंगे जिससे वे बहुत ज़्यादा डरते हैं- ठीक उनके अपने दरवाजे पर।मुझे उम्मीद है कि उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा।" कमांडर ईरानी ने साक्षात्कार में इस बात की भी पुष्टि की कि ईरान 'दानार' नाम का एक भारी नौसैनिक जहाज भी बना रहा है। उन्होंने 1967 में एक ईरानी शिपयार्ड पर अमेरिका के हमले का जिक्र करके सबको याद दिलाया कि वे दशकों से इस काम में लगे हुए हैं।

दावा अमेरिका का दावा बना मजाक- ईरानी कमांडर ने आगे कहा कि दुश्मन का मानना ​​था कि वह ईरान के खिलाफ अपने युद्ध में कम से कम समय में 3 दिन से लेकर एक सप्ताह के भीतर, ही नतीजे हासिल कर लेगा, लेकिन अब यह धारणा सैन्य अकादमियों में एक मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन के खिलाफ 7 मिसाइल अभियानों का जिक्र किया और बताया कि इस दौरान विमानवाहक पोत से अमेरिका हवाई अभियान चलाने में असमर्थ हो गया था।

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