ईरान सीमा बंद होने से पाकिस्तान में बढ़ी महंगाई, 7,000 रुपये का हुआ LPG सिलेंडर

पाकिस्तान अपनी गैस जरूरतों के लिए ईरान पर निर्भर है।

पाकिस्तान LPG एसोसिएशन के अनुसार, देश में प्रतिदिन 7,000 मीट्रिक टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) ईरान से आयात होती है, जो पूरी तरह से रुक गई है।

इसके चलते स्कर्दू में 12 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 8,200 रुपये, लाहौर में 7,500 और बलूचिस्तान में 7,000 रुपए पहुंच गई है।

आम उपभोक्ताओं को पहले 250 रुपया प्रति किलो मिलने वाली गैस के अब 500-600 रुपया चुकाने पड़ रहे हैं।