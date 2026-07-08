प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं

प्रधानमंत्री मोदी के सामने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने दिया अजीबोगरीब बयान, जानिए क्या कहा

लेखन गजेंद्र 02:46 pm Jul 08, 202602:46 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। मंगलवार को राजधानी जकार्ता में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में ऐसा वाकया घटा, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल, कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने कहा कि अगर किसी नेता को पोडियम और माइक्रोफोन मिल जाए तो वह हटना नहीं चाहता है। इसके बाद उन्होंने मजाक में सफाई दी कि वह भारत की घरेलू राजनीति में दखल नहीं दे रहे।