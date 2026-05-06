इंडोनेशिया के सुमात्रा में टैंकर से टकराने के बाद बस में आग लगी

इंडोनेशिया के सुमात्रा में टैंकर से टकराने के बाद बस में आग लगी, 16 की मौत

लेखन गजेंद्र 07:21 pm May 06, 202607:21 pm

क्या है खबर?

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक यात्री बस और ईंधन टैंकर की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है। हादसा दोपहर साढ़े 12 बजे दक्षिण सुमात्रा प्रांत के करांग जया जिले में ट्रांस-सुमात्रा राजमार्ग पर हुई। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया आउटलेट जकार्ता ग्लोब ने बताया कि घटना के समय लंबी दूरी की बस और टैंकर विपरीत दिशा से आ रहे थे।