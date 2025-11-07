इंडोनेशिया के जकार्ता में जुमे की नमाज के दौरान स्कूल की मस्जिद में भीषण विस्फोट, 54 घायल
क्या है खबर?
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता शुक्रवार को जोरदार धमाके से दहल गया। यहां जुमे की नमाज के दौरान एक स्कूल की मस्जिद में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसमें 54 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग क्षेत्र में मस्जिद के अंदर हुआ है, जो स्टेट सीनियर हाई स्कूल-72 परिसर के अंदर बना है। घायल होने वालों में स्कूली बच्चे और शिक्षक शामिल हैं। अभी हताहत लोगों की जानकारी सामने नहीं आई है।
विस्फोट
नौसेना परिसर में है स्कूल
स्कूल जकार्ता में नौसेना परिसर के भीतर बना है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। अभिभावक और अधिकारी मौके पर भीड़ लगाकर खड़े हैं। एंबुलेंस से घायलों को पास के अस्पताल में भेजा गया है। अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है। अभी घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। अधिकारियों को घटनास्थल से एक बॉडी वेस्ट और हथियार मिले हैं।
हादसा
सितंबर में स्कूल की इमारत गिरने से 60 बच्चों की मौत हुई थी
इससे पहले सितंबर में पूर्वी जावा के सिदोअर्जो शहर में एक स्कूल की इमारत भरभराकर गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आकर 60 छात्रों की मौत हुई थी। धराशायी इमारत अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल का हिस्सा है। मृतक छात्रों की उम्र 10 से 13 वर्ष थी। हादसे के पीछे लापरवाही सामने आई थी, जिसमें 2 मंजिला स्कूल को बिना अनुमति के दो और मंजिला बनाया जा रहा था।