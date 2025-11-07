इंडोनेशिया के जकार्ता में मस्जिद के अंदर भीषण विस्फोट

इंडोनेशिया के जकार्ता में जुमे की नमाज के दौरान स्कूल की मस्जिद में भीषण विस्फोट, 54 घायल

लेखन गजेंद्र 03:16 pm Nov 07, 202503:16 pm

क्या है खबर?

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता शुक्रवार को जोरदार धमाके से दहल गया। यहां जुमे की नमाज के दौरान एक स्कूल की मस्जिद में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसमें 54 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग क्षेत्र में मस्जिद के अंदर हुआ है, जो स्टेट सीनियर हाई स्कूल-72 परिसर के अंदर बना है। घायल होने वालों में स्कूली बच्चे और शिक्षक शामिल हैं। अभी हताहत लोगों की जानकारी सामने नहीं आई है।