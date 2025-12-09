इंडोनेशिया: जकार्ता में ड्रोन कार्यालय की 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 20 की मौत
क्या है खबर?
इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में एक 7 मंजिला इमारत में मंगलवार को भीषण आग लगने की खबर आई है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। आग दोपहर में टेरा ड्रोन कार्यालय में लगी थी, जो खनन से लेकर कृषि क्षेत्रों में ग्राहकों को हवाई सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है।
हादसा
दोपहर का खाना खा रहे थे कर्मचारी
जकार्ता में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस समय इमारत में आग लगी, उस समय कुछ कर्मचारी खाना खा रहे थे, जबकि कुछ इमारत से बाहर निकले थे। यह कंपनी जापानी ड्रोन फर्म टेरा ड्रोन कॉरपोरेशन की इंडोनेशियाई इकाई है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जिससे दहशत का मंजर नजर आया। आग पहली मंजिल पर लगी थी जो तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई।
ट्विटर पोस्ट
इमारत में लगी आग
BREAKING - Building fire kills 17 in Indonesia's capital: police https://t.co/Y8o7lHbYo4 pic.twitter.com/7vKGSiUdTP— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 9, 2025
जांच
इमारत के ठंडा होने का इंतजार
सेंट्रल जकार्ता के पुलिस प्रमुख सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने बताया कि अभी तक इमारत से 20 लोगों के शव निकाले गए हैं। अंदर काफी गर्मी है, जिसके कारण इमारत को ठंडा करने का काम किया जा रहा है। घटना के बाद का फुटेज भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कुछ कर्मचारी पोर्टेबल सीढ़ियों का इस्तेमाल करके इमारत की ऊँची मंजिलों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। आसपास की सड़कों को बंद करके बचाव अभियान जारी है।