इंडोनेशिया के जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आग लगी

इंडोनेशिया: जकार्ता में ड्रोन कार्यालय की 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 20 की मौत

लेखन गजेंद्र 03:30 pm Dec 09, 202503:30 pm

क्या है खबर?

इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में एक 7 मंजिला इमारत में मंगलवार को भीषण आग लगने की खबर आई है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। आग दोपहर में टेरा ड्रोन कार्यालय में लगी थी, जो खनन से लेकर कृषि क्षेत्रों में ग्राहकों को हवाई सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है।