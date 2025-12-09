LOADING...
इंडोनेशिया के जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आग लगी

इंडोनेशिया: जकार्ता में ड्रोन कार्यालय की 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 20 की मौत

लेखन गजेंद्र
Dec 09, 2025
03:30 pm
इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में एक 7 मंजिला इमारत में मंगलवार को भीषण आग लगने की खबर आई है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। आग दोपहर में टेरा ड्रोन कार्यालय में लगी थी, जो खनन से लेकर कृषि क्षेत्रों में ग्राहकों को हवाई सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है।

दोपहर का खाना खा रहे थे कर्मचारी

जकार्ता में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस समय इमारत में आग लगी, उस समय कुछ कर्मचारी खाना खा रहे थे, जबकि कुछ इमारत से बाहर निकले थे। यह कंपनी जापानी ड्रोन फर्म टेरा ड्रोन कॉरपोरेशन की इंडोनेशियाई इकाई है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जिससे दहशत का मंजर नजर आया। आग पहली मंजिल पर लगी थी जो तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई।

इमारत में लगी आग

इमारत के ठंडा होने का इंतजार

सेंट्रल जकार्ता के पुलिस प्रमुख सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने बताया कि अभी तक इमारत से 20 लोगों के शव निकाले गए हैं। अंदर काफी गर्मी है, जिसके कारण इमारत को ठंडा करने का काम किया जा रहा है। घटना के बाद का फुटेज भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कुछ कर्मचारी पोर्टेबल सीढ़ियों का इस्तेमाल करके इमारत की ऊँची मंजिलों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। आसपास की सड़कों को बंद करके बचाव अभियान जारी है।

