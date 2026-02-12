अमेरिकी पुलिस वाहन से जान गंवाने वाली भारतीय छात्रा के परिवार को 265 करोड़ का मुआवजा
क्या है खबर?
अमेरिका में वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में पुलिस वाहन की चपेट में आने से जान गंवाने वाली भारतीय छात्रा जाह्नवी कंदुला के परिजनों को 2.9 करोड़ डॉलर (करीब 265 करोड़ रुपये) का मुआवजा दिया गया है। छात्रा कंदुला को 2023 में तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने टक्कर मार दी थी। उस समय कुंदला 23 वर्ष की थीं। मुआवजे की घोषणा से मामले का आंशिक समाधान हो गया है। इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया था।
घटना
जनवरी 2023 में क्या हुआ था?
जनवरी 2023 में पुलिस अधिकारी केविन डेव ड्रग ओवरडोज मामले में कार्रवाई करते हुए डेक्सटर एवेन्यू पर 119 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जहां गति सीमा 40 किमी प्रतिघंटा है। तभी सड़क पार कर रहीं कुंदला को डेव ने टक्कर मार दी। पहले किंग काउंटी अभियोजक कार्यालय ने पर्याप्त सबूत न होने से डेव पर आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज किया, लेकिन बाद में सिएटल पुलिस की अंतरिम प्रमुख सू-राह्र ने डेव को बर्खास्त कर दिया था।
जांच
पुलिस अधिकारी ने मौत का बनाया था मजाक
मामले में लोगों का गुस्सा तब भड़क उठा था, जब पुलिस अधिकारी डैनियल ऑडरर का हंसते हुए कुंदला की मौत का मजाक बनाते वीडियो सामने आया था। ऑडरर घटना की रात डेव का ड्रग जांच करने गए थे। ऑडरर को बॉडी कैमरा फुटेज में कहते हुए सुना गया, "बस एक चेक लिख दो...11,000 डॉलर। वह 26 साल की थी, उसकी कोई खास कीमत नहीं थी।" इससे जनता में आक्रोश फैल गया और ऑडरर को 2024 में बर्खास्त कर दिया गया।