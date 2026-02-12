अमेरिकी पुलिस वाहन से जान गंवाने वाली भारतीय छात्रा के परिवार को 265 करोड़ का मुआवजा

लेखन गजेंद्र 01:47 pm Feb 12, 202601:47 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में पुलिस वाहन की चपेट में आने से जान गंवाने वाली भारतीय छात्रा जाह्नवी कंदुला के परिजनों को 2.9 करोड़ डॉलर (करीब 265 करोड़ रुपये) का मुआवजा दिया गया है। छात्रा कंदुला को 2023 में तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने टक्कर मार दी थी। उस समय कुंदला 23 वर्ष की थीं। मुआवजे की घोषणा से मामले का आंशिक समाधान हो गया है। इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया था।