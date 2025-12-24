अमेरिका में पढ़ाई करने गए छात्र की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत

अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत, दोस्तों के साथ किया था डिनर

लेखन गजेंद्र 04:59 pm Dec 24, 202504:59 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए तेलंगाना के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। छात्र की पहचान 24 वर्षीय पवन कोमातिरेड्डी के रूप में हुई है। पवन नालगोंडा जिले के मेलदुप्पलापल्ली गांव के रहने वाले थे। पवन विस्कॉन्सिन राज्य के कॉन्कॉर्डिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी मृत्यु का कारण अभी तक अज्ञात है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनके गांव में शोक की लहर फैल गई है।