अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत, दोस्तों के साथ किया था डिनर
क्या है खबर?
अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए तेलंगाना के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। छात्र की पहचान 24 वर्षीय पवन कोमातिरेड्डी के रूप में हुई है। पवन नालगोंडा जिले के मेलदुप्पलापल्ली गांव के रहने वाले थे। पवन विस्कॉन्सिन राज्य के कॉन्कॉर्डिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी मृत्यु का कारण अभी तक अज्ञात है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनके गांव में शोक की लहर फैल गई है।
मौत
दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे पवन
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि घटना की रात पवन अपने दोस्तों के साथ रात का खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तभी उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में दम तोड़ दिया। पहले फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कुछ जगह हार्ट अटैक की बात सामने आई है। पवन 2 साल पहले मास्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी।
मदद
कर्ज लेकर अमेरिका गया था पवन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन को उसके माता-पिता ने कर्ज लेकर पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा था। अब बेटे की मौत से परिवार टूट गया है और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। पवन के दोस्त और पड़ोसी उसके परिवार की मदद के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने शव को वापस भारत लाने के लिए दूतावास से अधिकारियों से संपर्क किया है।