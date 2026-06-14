लंदन में भारतीय युवक की चाकू मारकर हत्या

घटना

रात 12:30 बजे हुई घटना

पुलिस ने बताया कि उन्हें नॉर्थ रोड और डॉर्मर्स वेल्स लेन के जंक्शन पर एक दुकान के बाहर रात करीब 12:30 चाकूबाजी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे, लेकिन जान बचाने के प्रयासों के बावजूद गुरभेज को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर एक और व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। उसे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।